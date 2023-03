El economista Javier Díaz Giménez sorprende al plató de laSexta Xplica con una inesperada revelación sobre su pasado: en su momento bailó junto a Eva Nasarre en su programa televisión. Un "momento histórico" que el equipo del programa rescata del archivo y que puede verse en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que el hoy profesor cuenta que grabó ocho programas.

"Me fui a Soria poco después y no volví a la segunda edición, me volvieron a llamar y ya renuncié a esa carrera", relata, explicando que un vecino le sustituyó y él sí "continuó su vida por ese derrotero". "Las circunstancias, la suerte juega y uno puede terminar en un sitio o en otro", reflexiona el experto en Economía, que comenta entre risas que en el vídeo va "un poco a contramano de los demás".

Puedes ver el divertido momento en el vídeo, en el que el también economista Gonzalo Bernardos advierte: "Si a mí me pones a bailar, la audiencia se liquida por completo".