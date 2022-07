Paco Marhuenda afirmó en laSexta Noche que "no es cierto que el rey emérito tenga una enorme fortuna y todas esas cosas excéntricas". "El rey no tenía dinero. Hombre, tenía más dinero que mucha gente, pero no esas cifras fabulosas de 1.000 o 2.000 millones", aseguró, a lo que añadió: "Si el rey tuviera ese dinero, no viviría en un hotel en Abu Dabi, que es un sitio espantoso para vivir todo el año, y viviría en una casa aristocrática en la Riviera francesa como han vivido sus antepasados".

En lo referente a las imágenes que publicó 'okdiario' del 'nido de amor' del rey Juan Carlos y Corinna en El Pardo, el director de 'La Razón' ha reaccionado afirmando que Corinna, "como toda plebeya, tiene ínfulas de aristócrata y de falsa princesa, por lo que no viviría allí".

En este sentido, el periodista expresó que le da "mucha pena que un rey de España llegue a ser tan imprudente". "La realidad histórica es que él estaba enamorado de Corinna. A los borbones les gustan las mujeres, como a muchos no borbones", manifestó.

En otro momento del programa, Marhuenda afirmó que "es evidente que el otoño va a ser duro". "Yo vengo diciendo modestamente que la situación iba a devenir en una crisis económica. Estamos encajando tres crisis seguidas, lo que históricamente es muy extraña: una de deuda pública, una pandémica y una provocada por una guerra que no se está ganando", señaló, al tiempo que subrayó que "el hecho objetivo es que vamos a tener problemas graves de suministro, una inflación desmedida y un déficit público muy elevado".

Para él, la única solución posible a la actual situación es "un pacto de rentas", aunque dijo que "solo se puede hacer desde la centralidad, y no machacando a los empresarios diciendo chorradas de conspiraciones, o machacando a la oposición". Así, el periodista defendió que "hay que intentar llegar a un gran acuerdo nacional, que es la única salida". "Si no, acuérdate lo que te digo, la gravedad después de verano va a ser enorme", alertó. En este vídeo, la intervención de Paco Marhuenda en laSexta Noche sobre el posible escenario que nos podemos encontrar en España tras el verano.