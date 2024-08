"Yo creo que he cogido 5 kilos, fíjate", lamenta el periodista Javier Cid en laSexta Xplica. Acaba de llegar de sus vacaciones por Egipto y se ha puesto tibio en los buffet libre, y no precisamente a ensaladas. Como él, miles de persones (por no decir millones) cometemos excesos durante estos días en los que viajamos para desconectar de todo, incluso, en algunos casos, de la alimentación saludable.

Cid muestra uno de los numerosos vídeos que se grabó comiendo durante sus jornadas de descanso en las que estuvo, admite, "asalvajado". "Hoy estoy como con ganas de fritos... y mucha pizza. Hoy estoy en superávit calórico. El lunes empiezo la operación bikini, no puedo más". Con los postres tampoco tuvo mesura. "Si como un postre más me va a dar un ictus". Para bajarlo todo, se toma su buen 'gin tonic'.

"Tienes a los xplicadores de nutrición escandalizados", dice entre risas Verónica Sanz. "Que yo loco no estoy, que yo sé que eso es una salvajada que no hay que hacer", admite y promete ponerse a dieta el lunes.

Rafael Guzmán, autor de 'Tu cuerpo, tu hogar' le advierte que, según lo que ha podido ver en los vídeos que Cid ha mostrado en el programa, "ha roto las ventanas, el suelo y ha pintado las paredes de grafiti". "Lo que nos mata es el día a día. Lo esporádico nos puede venir hasta bien", concede el especialista en nutrición, pero no cree que este sea el caso de Javier. "Hay rutas metabólicas de desintoxicación que si de vez en cuando, repito, de vez en cuando, no las activamos, cuando consumimos algo que no debemos consumir nos ponemos realmente malos".

"Yo con Javier tengo un idilio, siempre estamos con el tira y afloja", bromea el nutricionista de cabecera del programa, Pablo Ojeda. "Por una semana no va a pasar nada. También hay que ver un poquito la parte emocional [...] Pero sí es verdad que el trabajo hay que hacerlo antes de llegar al hotel. Es decir, quien ya lleva unos buenos patrones de salud de alimentación, lógicamente, va a tener menos excesos". Lo contrario ocurre cuando los excesos entran dentro de lo habitual. "Ancha es Castilla".

