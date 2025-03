Óscar López niega haberse reunido con Marc Murtra y con el presidente de Vivendi "para provocar un cambio accionarial en el grupo Prisa"

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE de Madrid, desmiente "absolutamente y con total tranquilidad" la información que ha publicado el medio francés 'Le Point', que apunta que se ha reunido este pasado mes de febrero, en París, con el consejero delegado del grupo Vivendi para plantearle que aparte al actual responsable del grupo prisa y provocar un cambio en la propiedad de ese grupo.

"Mire usted. Así se fabrica un bulo, me viene muy bien. No, no, usted no. Una cosa es que yo vea a alguien y otra que sea para eso", ha expresado López para empezar ante la cuestión formulada por José Yélamo en laSexta Xplica.

Y prosigue: "Me reúno todos los días con directivos de medios de comunicación. En París, en Davos, en Bruselas, en Madrid... Todos los días estoy viendo a directivos, pero este Gobierno nunca va a entrar en una empresa privada. Por eso digo que se fabrica un bulo, de una reunión en la cumbre de IA de París sale esto".

"Me he encontrado con ellos. Un encuentro breve, brevísimo. Pero no es verdad. No me he reunido con ellos para provocar un cambio accionarial en el grupo Prisa", afirma contundente el líder socialista en Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En ese sentido, insiste y carga contra el PP: "Este Gobierno no se mete en la política interna de un grupo privado. Algunos se confunden, eso pasaba en el pasado, con el señor Aznar, que usaban Telefónica para hundir a Prisa. Cuando me reúno con directivos de Prisa, de Vivendi... no es para entrar en el accionariado privado de esas empresas".

"Coincidí con ellos dos minutos, un encuentro en una cumbre internacional en París. Así se fabrican los bulos, con medias verdades. Alguien oye un cotilleo y con una intencionalidad detrás se fabrica una mentira. De un encuentro se fabrica una reunión", concluye.

Óscar López, en laSexta Xplica

Además de tratar este asunto, el líder socialista de la Comunidad de Madrid ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso por sus palabras sobre la gestión de la pandemia. Sobre, en especial, su gestión en las residencias. López ha calificado a la presidenta como "la reina de la mentira" y dice que esos protocolos que se aplicaron "existen".

"Quien estaba en las residencias ha afirmado ya y ha dicho ya que los recibieron, y que los aplicaron. Los que lo redactan dicen que hubo uno, dos y que lo firman y lo envían", expresa en laSexta Xplica.

Además, ha puesto el foco en lo que ha hecho el Gobierno de Ayuso una vez terminada la pandemia: "Se ha dedicado a perseguir a los familiares y a negar. Se ha negado el protocolo, el número... pero lamentablemente todo esto ocurrió".