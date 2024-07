Helio Roque, un estudiante de 22 años, contó en laSexta Xplica la odisea que ha vivido para encontrar alquiler en Madrid. "Han sido entre dos y tres meses de búsqueda, y eso que hablo desde cierto privilegio porque, a pesar de que la búsqueda ha sido muy dura, he contado con facilidades, como tener a mis padres de avalistas", reconoció, tras lo que dijo que "aún así, cuando el requisito no era tu edad, era que igual no eras lo suficientemente rico como para que te dieran un piso, o igual es que preferían trabajadores".

Así, "entre unas cosas y otras era súper difícil". Finalmente, Roque ha encontrado un piso en el que vive con sus dos mejores amigos, y por el que paga "600 euros por una habitación sin amueblar". "Hemos ido a por un piso completo, que es todavía más completo. El precio es 1.600 euros en total, y lo hemos dividido en 500, 500, y 600 euros", indicó el joven.