Guillén del Barrio, enfermero de urgencias del Hospital La Paz y MATS, ha reclamado que en laSexta Noche que ahora que la Sanidad está salvando muchas vidas, espera que "cuando haya que reconstruirla al acabar este virus, se tenga una Sanidad bastante más fuerte que la que ha tenido que enfrentar este virus porque, por ejemplo, las listas de espera que antes eran de meses y semanas ahora se han ido por la estratosfera".

"Así que hablemos de reconstrucción de España y Europa, pero también de la Sanidad y que, por favor, los españoles reconstruyan una Sanidad mejor y más digna", ha manifestado el enfermero de urgencias.

"Hay pediatras atendiendo a pacientes críticos"

En lo referente a la situación actual, Del Barrio ha expresado que "es durísima" y ha puesto como ejemplo el que "en el Hospital Infanta Sofía hay pediatras atendiendo a pacientes críticos junto con enfermeras de consultas en un quirófano porque es donde hay un respirador". Por ello, para el enfermero de urgencias del Hospital La Paz, "las medidas de confinamiento vienen tarde".

Así, Guillén del Barrio ha mostrado su material del trabajo: "Si me permites, quiero mostrar mi mascarilla. Esta es la mascarilla con la que trabajé el viernes, que la he tenido que guardar porque yo no sé si el domingo va a haber mascarillas", ha lamentado el enfermero, añadiendo que se les ha acabado "los capuces que protegen la cabeza".

"Nos han tenido que traer gorros de ducha impermeables porque se nos han acabado los capuces"

"Esto que traigo aquí es una donación de Hoteles Vincci que nos han tenido que traer gorros de ducha impermeables porque se nos han acabado los capuces. Y para terminar, esta es la bata que protege a la mayoría de los trabajadores en sanidad que, como podéis observar es transparente. No tenemos material de protección suficiente", ha denunciado.

"En la UCI se trabaja con trajes hechos con bolsas de basuras"

En esta línea, el enfermero de urgencias de La Paz ha afirmado que "la gente no es consciente de lo que está pasando en la sanidad madrileña". "En el Hospital de Móstoles guardan sus equipos de protección individual en bolsas de basura para reutilizarla al día siguiente y en el de San Sebastián de los Reyes en la UCI se funciona con trajes de protección hechos con bolsas de basura", ha lamentado.