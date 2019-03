Micaela Navarro, primera mujer en presidir el PSOE en 135 años

El nombre de Micaela Navarro aparecía en todas las quinielas de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, pero la confirmación no llegaba hasta primera hora del día 27 de julio. Entonces, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunciaba que Navarro se convertíe en la primera mujer en presidir el Partido Socialista en sus 135 años de vida. En su mente, se encontraba un objetivo, dejar de hablar del PSOE para "mejorar la vida de muchas personas que lo están pasando muy mal".



De origen humilde, Micaela Navarro inició su andadura política en los movimientos vecinales y de mujeres de su Andujar natal. Accedió a la universidad con más de 30 años y desde entonces, ha sido concejal, senadora, diputada autonómica y nacional. Durante años, la consejera mejor valorada de la Junta de Andalucía.



Siempre ligada a los derechos sociales, José Luis Rodríguez Zapatero llamó a su puerta para que jugase un papel destacado en la en la aprobación de la ley contra la violencia de género. Según ella misma afirma: "Si ponemos a mujeres en política pero no hacemos políticas que beneficien a las mujeres, no hemos hecho nada".



En 2012 abandona el Gobierno andaluz, pero Susana Díaz la recuperar para lograr la unidad que buscaba su formación. Ahora, con 58 años, esta jornalera de la vida y la política, es la persona elegida por Pedro Sánchez para encabezar la ejecutiva que regenere el partido en la peor crisis de su historia.



Sus primeras palabras polémicas han sido sobre la fecha de las primarias, apostando por dejarlas para más allá del mes de noviembre. Además, Madina y Pérez Tapias, que acusan de poco integradora a la nueva ejecutiva, algo que Micaela Navarro niega categóricamente: "No consentiría que a nadie se le deje fuera por haber apoyado a uno u otro candidato". En este contexto, Micaela Navarro estrena su cargo en laSexta noche para responder por el PSOE del futuro.