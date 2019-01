LO MEJOR DEL 2018 | De la pensionista Paquita a la respuesta de Edu Galán al portavoz de la Fundación Franco: los mejores vídeos del año en laSexta Noche

La respuesta de Paquita, pensionista de 92 años, a Celia Villalobos: "¡Qué culpa tengo yo si no me muero!"

, coordinadora de la Comisión del Pacto de Toledo, aseguraba que ellay criticaba que hubiera pensionistas cobrando la pensión más tiempo que trabajando. Paquita, pensionista de 92 años , afirma que ella ha trabajado mientras ha podido ylas palabras de Villalobos.

La pregunta de Pablo Echenique a Eduardo Inda: "¿A cuánto sale la ecografía de una diputada?"

El secretario de Organización de Podemos aprovechó su entrevista en laSexta Noche para lanzarle una pregunta a Eduardo Inda por las fotos que se realizaron a Irene Montero cuando acudió a hacer una ecografía. El periodista respondió a Pablo Echenique y le lanzó otras dos preguntas.

La respuesta de Edu Galán al portavoz de la Fundación Francisco Franco: "Verle a usted es como ver a un velociraptor"

"Usted no representa a nadie, es casi comedia, un chiste", afirmó el cofundador de 'Mongolia', Edu Galán, que define de "barbaridades" las palabras de Jaime Alonso, portavoz de la Fundación Francisco Franco. "Utiliza su libertad de expresión para decir barrabasadas profundamente ofensivas", añadió Galán.

Gabriel Rufián: "Ana Pastor pasará a la historia por ser una de las mejores presidentas del Congreso"

El diputado de ERC afirmó que la presidenta del Congreso le citó en una ocasión en su despacho. "Lo único que me dijo fue que no me hacía falta hacer según qué cosas y me quedé con eso", añadió Rufián acerca de su encuentro con Ana Pastor, a la que ha definido como una "persona muy justa".

Duro cara a cara entre Elisa Beni y la líder del sindicato de prostitutas OTRAS: "Que te penetren 10 tíos por todos los agujeros a diario no es un trabajo"

Elisa Beni leyó en laSexta Noche un listado de prácticas sexuales para denunciar que la prostitución "no es un trabajo" y atacó a Concha Borrell, secretaria general de OTRAS, por querer "convertir en España en el burdel de Europa". El cara a cara entre ambas fue muy tenso, incluso Beni llamó "tonta" a la líder del sindicato.