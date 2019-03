"Es una mala semana para Bretón porque las declaraciones de Ruth son inapelables"

Cruz Morcillo es una de las periodistas que mejor conoce los entresijos del juicio a Bretón y, apoyada en la información que maneja sobre el caso, opina que aún no ha comenzado lo verdaderamente trascendente: "Yo creo que esta semana la Audiencia de Córdoba ha sido una fábrica de emociones y el verdadero juicio empieza a partir de la semana que viene. Tanto la declaración de José Bretón como la de Ruth han sido para tener en vilo para todos los que estábamos allí. No decía nada y muchas de las cosas que decía sabíamos que estaba mintiendo".

Por su parte, el jefe de investigación de laSexta, Manuel Marlasca, opina que “la semana no ha sido buena para los intereses de José Bretón. Es verdad que lo esencial del juicio va a ser en las pruebas periciales, sobre el ADN que no existe, sobre los huesos, los informes psiquiátricos, etc. Es muy difícil que se rebatan los hechos porque la investigación fue muy completa”.

En la misma línea, Marlasca asegura que en este caso hay muchos argumentos "que ya han quedado demolidos en el sumario. Es imposible que José Bretón llegara con los niños al parque porque nadie les ve. Esa mañana estuvo el enjuiciado en 'Las Quemadillas' porque hay una llamada telefónica. Los hechos son muy difíciles de rebatir. Sin embargo, el juicio empieza de verdad la semana que viene".

"También creo que ha sido una mala semana porque las declaraciones de Ruth, con la contención que tuvo, son inapelables. Después, las declaraciones de sus cuñados se les vio que querían haber dicho más cosas pero no podían", explica el jefe de investigación de laSexta.com.

Morcillo recoge uno de los detalles de la puesta en escena desarrollada por José Bretón durante su declaración en el juicio: "En la puesta en escena una de las cosas que más me llamó la atención es que, cada vez que hacía el papel de padre ejemplar, miraba directamente al jurado. Cuando hablaba de una forma más ecuánime miraba directamente a la persona que le preguntaba. Él era capaz de sustraerse y mirar al jurado de una forma descarada, sin embargo el jurado reaccionaba con bastante impasibilidad".