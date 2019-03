Madre de una víctima de abusos: "Mi hija tiene miedo, su agresor sale a la ventana para verle"

Una niña de ocho años fue agredida por su tío y ahora tiene que soportar que viva cerca de su domicilio. Hablamos con la madre. "El Fiscal me dijo que no me preocupara porque este señor iba a entrar en la cárcel, pero no ha entrado", denuncia. Además, la abogada Cristina Almeida analiza en el plató de laSexta Noche el caso.

