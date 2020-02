Lorenzo Ramos es uno de los agricultores que está en pie de guerra para reclamar un reequilibrio en la cadena agroalimentaria con el objetivo de acabar con el abuso que dice sufrir. Recientemente se ha podido ver a los agricultores saliendo a la calle para denunciar las condiciones y el sueldo por el que trabajan.

"A nosotros nos cuesta producir 35 céntimos y nos han liquidado la fruta a 15 o 20 céntimos el kilo, cuando esa fruta no ha estado nunca en el supermercado a menos de 1,5 euros en España, y fuera la hemos visto a 3,5 euros o 4", ha denunciado Ramos.

No obstante, Ramos ha señalado que el Salario Mínimo Interprofesional no es el problema. "El SMI, cuando alguien está perdiendo dinero, es una dificultad, pero no el problema. Todo el mundo tiene derecho a ganar un salario digno que le permita vivir en condiciones, pero ese on es el problema, si no que son los precios que algunos casos cobrábamos hace diez años", ha lamentado el agricultor.

Pero ¿están siendo presionados entonces los agricultores de algún modo? ¿Quién se está llevando el dinero que han dejado de ganar? Ramos responde: "Se lo está llevando la especulación y los intermediarios". Para ello, ha puesto un ejemplo.

"Un compañero de la fresa me ha contado que ha vendido un camión con destino a Perpiñán. Durante el camino ha vivido cuatro transacciones comerciales y al final ha terminado en Bélgica. Cada una de esas transacciones, sin haber visto siquiera el producto, aplicaban un margen de entre un 10% y un 15%. Para que os déis cuenta de la cantidad de gente que se está enriqueciendo en este sector sin haber visto siquiera el producto", ha lamentado.