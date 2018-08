La cariñosa felicitación de Andrea Ropero a Iñaki López por su cumpleaños: "25 años no son nada, estás hecho un chaval"

IÑAKI LÓPEZ CUMPLE AÑOS EN LASEXTA NOCHE

Andrea Ropero ha aprovechado una conexión con el plató de laSexta Noche para felicitar a Iñaki López por su "25 cumpleaños", unas palabras que el presentador no ha dudado en confirmar: "No tengo nada más que decir, este es un programa donde los datos siempre se dan de forma rigurosa, no seré yo quien te corrija, que sabes de lo que hablas".