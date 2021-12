Julio Mayol, cirujano del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ha reconocido en laSexta Noche su "preocupación" por que "se solape ómicron con otros virus como la gripe" durante el invierno. Además, Mayol ha dicho que, "como cirujano", le preocupan dos cosas: "En primer lugar, cuál va a ser el efecto de esta variante mucho más infectiva sobre pacientes quirúrgicos; hay que reconocer que una infección activa por este virus empeora el pronóstico en las variantes anteriores. ¿Va a pasar eso con esta?", se ha preguntado.

Además, el doctor ha contado cuál es su otra preocupación: "Tengo que dar respuesta a muchísimos pacientes que está esperando visitas y tratamientos en nuestro hospital. Que entren de baja profesionales, que no podamos resolver problemas que llevamos dos años retrasando y que se está convirtiendo en un problema muy superior a la infección por ómicron en sí misma... esto me preocupa. No es una broma".

Así, el cirujano ha destacado que "hay personas que llevan esperando meses o años y sufren también, y no salen de fiesta, sino que están esperando una prueba que puede cambiar su diagnóstico, de ser benigno a maligno". "Veamos una solución sistémica porque no podemos seguir improvisando cada vez que ocurre una cosa como esta", ha reclamado.