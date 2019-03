Francisco Nicolás: "En Casa Real me conocen todos"

El periodista de 'Equipo de Investigación' Boro Barber pregunta a Francisco Nicolás si tiene padrinos para entrar en los círculos de la alta política, a lo que responde: “Yo tengo en cada sitio un contacto pero como tú en cada medio tendrás un amigo, pues lo mismo”.

"Yo tengo un amigo en el Ayuntamiento, un amigo en la Comunidad y un amigo en cada ministerio. Al final estás blindado por todos sitios", sentencia el pequeño Nicolás.

"Llamadas de Zarzuela a mi teléfono habrá un montón"

En este punto el joven se indigna con quienes ahora le dan la espalda ante las informaciones que le acusan de presunto estafador. "Dicen que me he colado en los sitios. Yo no me he colado en nada, ¿dónde me he colado yo? Yo llamo y digo que necesito dos invitaciones y me las mandan. Ya me conocen todos, en Casa Real me conocen todos", explica.

"Llamadas de Zarzuela a mi teléfono habrá un montón. Ya no sé si yo puedo identificar las llamadas hechas a mí", se pregunta. Nicolás afirma que ha recibido apoyos, pero que "se callan".

Francisco Nicolás cuenta a Boro Barber que algunos políticos le han escrito, "gente que luego te reniega”, dice. "En estos momentos te das cuenta de quienes son tus amigos y de quienes no".