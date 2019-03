Fernando de Páramo, Ciudadanos: "La percepción de los ciudadanos es que les están tomando el pelo"

LA REUNIÓN DE RATO Y FERNÁNDEZ DÍAZ, EN 'LASEXTA NOCHE'

Fernando de Páramo, de Ciudadanos, recuerda que "la regeneración política no se alcanza en los juzgados ni usando el 'y tú más', sino con hechos". De Páramo cree que la reunión del ministro del Interior con Rato es la gota que colma el vaso para los ciudadanos. Insiste en que aún no ha escuchado ninguna propuesta sólida de los grandes partido en materia anticorrupción. "El objetivo es cambiar el país, no quitar al PP o al PSOE".