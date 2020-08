A pesar de estar prohibidos los botellones siguen a la orden del día, un riesgo que no termina de comprender el sector más joven de la población. Por eso, el equipo de laSexta Noche recrea situaciones típicas de estas reuniones para que tomen conciencia del peligro al que se exponen.

Además, desmonta algunos mitos como que el coronavirus no se contagia al aire libre. Este es uno de los errores más básicos ya que el riesgo va a seguir estando según cómo nos comportemos. Otro mito es que si no son multitudinarios, el riesgo no existe. Esto es falso ya que sin medidas de seguridad, aunque sea pequeño, sigue siendo peligroso, como el tiempo de exposición, que sí que es un factor a tener en cuenta.

Otra de las cosas en las que a lo mejor no se piensa es en los vasos, ya que, realmente, no sabemos con qué ha estado en contacto la mano que nos lo pasa, por lo que tener uno propio parece mucho más seguro. Otra muy común es meter la mano en la bolsa de los hielos, un error, ya que el virus se conserva en los cubitos.

Bajarse la mascarilla para beber, sin guardarla correctamente, tampoco es lo más correcto. Lo más recomendable es guardarla en un sobre de papel, y si no tenemos uno a mano, en una servilleta o pañuelo.

Además, el virus puede alcanzar una distancia de más de dos metros. Actualmente, tenemos una incidencia acumulada de casi 150. "Esto quiere decir que en un botellón es muy probable que haya algún positivo", explica la neumóloga Olga Mediano, por lo que, en definitiva, un botellón implica jugarse la salud de todos a una noche.