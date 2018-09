Así funcionan las herramientas antiplagio: por qué Turnitin y PlagScan arrojan porcentajes de coincidencia diferentes

La herramienta Turnitin ha arrojado un resultado del 13% de coincidencia en plagio. A su vez, PlagScan ha arrojado un 0,96% de correspondencias entre la tesis de Sánchez y el archivo al que la herramienta tiene acceso. Pero, ¿qué significan realmente estos porcentajes y en qué se diferencian estas plataformas?

Las herramientas de detección de plagio comparan el texto analizado con las diferentes bases de datos archivadas en su sistema y dan como resultado un porcentaje. Ese porcentaje indica las coincidencias que encuentra en el texto con respecto a su base de datos, pero no es necesariamente plagio.

Por ejemplo, las herramientas pueden encontrar coincidencias con una cita que esté perfectamente entrecomillada. Para afinar en la detección de plagio, ambas plataformas ofrecen filtros con los que se puede descartar la bibliografía, las publicaciones posteriores...

En la propia nota de prensa, Moncloa especifica que los porcentajes obtenidos son el resultado de esa depuración, en la que dicen haber excluido “artículos de actualidad de naturaleza periodística con posterioridad a la tesis actual, la bibliografía y las fuentes con similitudes inferiores al 1%”, o también las coincidencias bibliográficas en las notas al pie de página.

El ojo humano sí es necesario pese a Turnitin y PlagScan

De igual forma, tener un porcentaje bajo no indica que no haya plagio, como ha explicado en Onda Cero Lluis Val, responsable de Turnitin en España: “Un documento en el que haya un 7% o un 8% pero que corresponda a las conclusiones finales del trabajo”, donde se presupone más contenido original, “sí podría ser considerarse un plagio”. Val ha insistido en que necesariamente hace falta una “revisión humana”, porque "Turnitin no nos va a decir si es plagio de una forma irrefutable ni absoluta".

Los dos programas son ampliamente utilizados en el ámbito universitario pero tienen diferente trayectoria y base documental detrás, de ahí los resultados tan dispares. PlagScan, con sede en Alemania, se lanzó en 2009 y trabajan con más de 1.500 organizaciones y más de 1.200.000 estudiantes.

Turnitin cuenta con una mayor red de usuarios, más de 30 millones de estudiantes en 15.000 instituciones y 140 países, según especifica la plataforma, que empezó sus andanzas en 1998 en California, EEUU.

"Tiene pleno sentido que existan correspondencias entre la tesis de Sánchez y el libro"

"Moncloa debió digitalizar la tesis de Sánchez antes aunque estaba cumpliendo la legislación vigente", afirma Pablo Simón, politólogo y editor de 'Politikon', que apunta que el 90% de las tesis que hay en España no están digitalizadas. Simón asegura que es habitual que los académicos incorporen a la tesis artículos publicados con anterioridad.