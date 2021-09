Remedios Armas ha sido una de las protagonistas de la isla de La Palma en las últimas horas. Ha perdido todas sus pertenencias, sin poder salvar nada antes de que su casa fuera engullida por la lava. "Tengo tres niños sin nada para el colegio...", ha expresado ante las cámaras de laSexta Noche.

"Me llegó una foto horrorosa en la que se veía la lava entrando en el tejado de mi casa. Yo había salido horas antes pensando que podría volver allí. Yo solo pensé en salvar a mis niños, en nada más. Me puse muy nerviosa", ha indicado. Ahora, el bienestar de su familia depende de la solidaridad. De hecho, un particular les ha cedido un piso para que puedan subsistir.