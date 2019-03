Collboni, PSC: "Proponemos poner la ley al servicio de la voluntad de cambio"

Jaume Collboni, PSC, considera que ha quedado demostrado que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña quiere un cambio. "En el PSC somos defensores de un cambio, pero no queremos una ruptura. ERC no las tiene todas consigo, sino no haría llamamientos a la desobediencia civil". Collboni insiste en que se trata de un problema de base política, y "nosotros proponemos poner la ley al servicio de la voluntad de cambio para encontrar una solución viable".

