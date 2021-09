La activista LGTBI Carla Antonelli ha denunciado en laSexta Noche que "los discursos de odio" están relacionados con el aumento de las agresiones al colectivo: "No existen las casualidades, existen las causalidades y no puede ser que nos estampen la cara y luego digan que eso no es LGTBIfobia".

En este sentido, ha destacado que "hay una sensación de miedo, de terror" ante los ataques y que "cerca del 80% no se denuncian".

"Estamos aquí para hacer frente"

"Esta espiral de odio tiene que parar y aunque la mafia organizada de la ultraderecha nos amenace -asegurando que si decimos que están incitando al odio nos van a denunciar-, nosotras y nosotros estamos aquí para hacer frente y no vamos a dar ni un paso atrás", ha asegurado tajante.

Además, ha insistido en la importancia de que se apruebe una ley trans y LGTBI a nivel estatal: "Necesitamos que nos protejan porque necesitamos sentirnos seguras, seguros y segures".

Por otro lado, el jugador de waterpolo Víctor Gutiérrez ha alertado sobre la homofobia en el mundo del deporte destacando que, desgraciadamente, queda todavía mucho por hacer. Puedes ver parte de su intervención en el vídeo que se incluye a continuación.