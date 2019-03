Botella, Cifuentes y Aguirre: duelo por la alcaldía de Madrid

Los nervios ya han aumentado en el PP cuando se acerca la campaña preelectoral con Ana Botella y Cristina Cifuentes en el centro de las tensiones. La actual alcaldesa ha dejado caer en una entrevista que alguien podría estar intentando apartarla del Ayuntamiento de Madrid de cara a las próximas elecciones municipales. Ella no ha dado nombres pero los que más suenan son Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. En este aspecto, Botella sentencia: “No tengo miedo a nada ni a nadie”.

“Hay una frase: sólo hay que tener miedo a tener miedo y afortunadamente he tenido la suerte en mi vida de que no tengo miedo a nada. No tengo miedo ni estoy cansada, lo que pasa es que no me entretengo ahora con esto. Esas son cuestiones que tendrán su importancia para los electores cuando llegue su momento”, ha manifestado la alcaldesa en una entrevista en relación con el debate suscitado.

Ana Botella asegura que está tranquila y que hará en todo momento lo que diga su partido. Aunque la alcaldesa no se refirió a Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid sí se refirió al equipo de la alcaldesa y les dejó un mensaje: “Que nadie se ponga nervioso”. En este sentido, las encuestas apuntan a que el Partido Popular podría perder la alcaldía de la capital de repetirse el resultado de las elecciones europeas.