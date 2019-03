Borja Sémper: "No es justo llamar casta y ladrones a miles de concejales y alcaldes"

Borja Sémper afirma que ningún representante político tiene miedo a la democracia por el hecho de ser crítico con la formación Podemos. "Otra cosa es que no les gustes o discrepen de tu formación política", ha explicado Sémper a Iglesias. No ve justo que Podemos llame casta a miles de concejales y alcaldes que luchan por los derechos de los ciudadanos en los municipios. "Pese a todas las cosas que quedan por mejorar, en España existe una democracia consolidada, y con las acusaciones de Podemos se falta a la verdad. En España no gobiernan los banqueros".

