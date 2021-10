Antonio Maestre ha hablado en laSexta sobre la entrevista que ha dado el rey emérito, en la que se desvincula en una entrevista de su hijo, con el que dice que ha roto relaciones. Para Maestre, "la única forma de romper la relación entre Felipe VI y Juan Carlos I es que no haya una monarquía y que hubiera una república".

"Esa es la única manera de romper el vínculo que existe entre ambos porque Felipe VI no es rey sin ser hijo de Juan Carlos I y pueden no llevarse bien, no celebrar cumpleaños, pero el rey es rey porque es hijo del emérito", ha subrayado.

En este sentido, el periodista ha afirmado que los que son republicanos no se alegran de que el rey emérito esté en Abu Dabi. "Solo nos alegramos cuando los reyes se van por el puerto de Cartagena. Que el rey esté en Abu Dabi con cuatro guardaespaldas en una villa de lujo que pagamos todos a mí no me alegra", ha expresado.