Verónica Mozo es una joven pluriempleada de 25 años. Además, estudia un máster. Acude a laSexta Xplica para exponer su situación laboral: tiene un trabajo fijo de 30 horas semanales que intenta compaginar con otros para llegar a fin de mes y así poder pagar sus estudios y "un alquiler abusivo".

¿Cómo reparte su tiempo? Es la pregunta que lanza el conductor del espacio, José Yélamo, porque la joven estudia, trabajaalgunas semanas hasta 50 horas... "La vida social, si puedo, la tengo. Y si no, toca la semana que viene", responde, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

Relata que la mitad de su sueldo va a parar al alquiler de una vivienda que comparte con su pareja. "Si me apetece tomar aguacate...vamos viendo, según la semana", explica con resignación.

"¿Has tenido la posibilidad de encontrar un trabajo con una nómina que no te obligue a complementarlo con otros?", le pregunta Yélamo. Pero ella tiene las ideas claras: "Si busco un trabajo de 40 horas no puedo estudiar. Y necesito estudiar para conseguir un trabajo que me quite de la precariedad en la que estoy ahora mismo", asegura.