José Enrique Monrosi afirmó en laSexta Xplica que "vamos muy tarde" a la extinción de la Fundación Francisco Franco "en pleno 2024". "Es una fundación que no tiene paralelismos, porque creo que no existe la Fundación Adolf Hitler o Benito Mussolini", señaló, tras lo que insistió en que "no tiene ningún sentido que exista la Fundación Francisco Franco, vamos muy tarde y es una obligación democrática su extinción". "Por tanto, el Gobierno va en la buena dirección", defendió.

En lo referente al "resurgimiento del franquismo sociológico", el periodista contó que él, que a veces tiene "que seguir con detalle los plenos del Congreso", ha visto a "diputados que alardean del pasado de familias que participaron activamente en el golpe o que estuvieron en el bando franquista, y que esta misma semana han alertado de que ya se han acabado los tiempos en los que los franquistas se callaron". Además, Monrosi señaló que en protestas en Ferraz le ha tocado cruzarse "con banderas anticonstitucionales" y ver "pegatinas del caudillo".