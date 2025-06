Monrosi, sobre las acusaciones a González Amador: "El que no vea que esto es un problema político para Ayuso es porque tiene un interés"

El periodista ha explicado que, aunque la presidenta madrileña no sea responsable de lo que haga su pareja, sí es de que se beneficie de ello y de que encubra sus presuntos delitos.

La jueza que investiga a Alberto González Amador ha propuesto juzgar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por delitos fiscales y falsedad documental. En laSexta Xplica, José Enrique Monrosi ha desmontado la afirmación de que la presidenta madrileña no mantenía una relación con él cuando se produjeron los hechos investigados.

"Los fraudes fiscales por los que se ha sentado en el banquillo de acusados la pareja de Isabel Díaz Ayuso hacen referencia a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Como todos sabemos, las declaraciones de la renta se hacen un año después. Me he ido a fuentes sobre cuándo empezó la relación de esta pareja, 'Lecturas'. Habéis sostenido que, cuando Ayuso comienza su relación con González Amador, él ya había cometido sus presuntos delitos. Yo os estoy desmontando que no es así", explica.

Aunque ha matizado que no es de interés saber el inicio de su relación personal, el periodista ha apuntado que el segundo ejercicio fiscal investigado de González Amador sí lo presentó siendo la pareja de Ayuso: "La segunda declaración de la renta por la que está sentado en el banquillo ocurre un año después de esta información que dice 'Mayo de 2021: enamorada en secreto. Romántico fin de semana en Ibiza con su nueva pareja'. Solo estaba intentando desmontar una información incorrecta".

Además, Monrosi ha reconocido que ninguna persona debe responsabilizarse de las acciones de su pareja, pero que Ayuso sí tiene aspectos por los que es responsable: "Yo también creo que ninguna persona es responsable de lo que haga su pareja. De lo que sí es responsable es de que sí se beneficia y sí le encubre. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto a trabajar a su jefe de gabinete a defender a este señor y difundir bulos por ciertos medios de comunicación".

"Aparte, tiene una pieza separa con una acusación por presuntos pagos de comisiones ilegales a un empresario de Quirón. Que, además, es un grupo relacionado con la propiedad con el ático en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y esa empresa es la mayor clienta y proveedora de sanidad privada de Madrid. El que no vea que esto es un problema político para Ayuso es porque tiene un interés", concluye el periodista.