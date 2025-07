Enma López: "A Ayuso le gusta poco pagar cosas; no sabemos cómo se ha pagado el ático en el que vive..."

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasó un fin de semana junto a su familia en un chalet ubicado en la sierra madrileña. La vivienda pertenece a Canal Isabel II, y, portando, es una propiedad de la región.

El inmueble forma parte de una finca de 453 hectáreas y cuenta con dos plantas, una suite y piscina. La estancia de Ayuso ha generado polémica, especialmente entre quienes recuerdan que ella misma ha criticado en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por utilizar residencias del Estado durante sus vacaciones.

"Hay un refrán castellano: dime de qué presumes y te diré de qué careces", comentó Enma López. "La señora Ayuso está a un cuarto de hora de ir en Falcón, y me parece bien, porque yo sí creo en la dignidad y sí creo en que los cargos públicos pueden utilizar aquello que está bien a su disposición", añadió la dirigente socialista.

Durante el debate, López también se dirigió a Noelia Núñez, diputada del Partido Popular, para reprocharle que su partido justifique la estancia de Ayuso, alegando que "no ha costado ni un céntimo".

"No es verdad. ¿Han estado a oscuras? ¿No han encendido la luz? ¿Sabes qué? No pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que no tenéis ni la más mínima coherencia", criticó López. Y concluyó con una acusación directa: "A Ayuso le gusta poco pagar cosas. No sabemos cómo se ha pagado el ático en el que vive..."