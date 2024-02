"¿Cómo se puede gobernar sin tener las cuentas?", se pregunta Miguel Ángel Revilla, que teme que no habrá Presupuestos Generales este año porque los de Junts no se van a "conformar con el tema de la amnistía". "A eso le queda recorrido", espeta el expresidente de Cantabria, que está convencido de que "Puigdemont se veía el año que viene en las Ramblas de Barcelona, pero no" porque "hay un Estado de Derecho" y, como dice Pedro Sánchez, "quienes la hacen, la pagan".

En este sentido, Revilla defiende que "los jueces no van tolerar que se cometa ninguna tropelía, ni que se ponga en tela de juicio el respeto a la Constitución española"; por lo que se teme que Puigdemont "no podrá estar en las próximas elecciones catalanas". "El sistema judicial tiene sus plazos y tenemos un Tribunal Supremo que no se atiene a consignas políticas de ningún tipo, ni se le presiona. Los jueces hacen su trabajo y, cuando eso ocurra, le van a cortar las alas", advierte.