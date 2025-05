El mensaje de Revilla a laSexta Xplica sobre cómo afronta su juicio contra el rey emérito: "Iremos con muchísima munición"

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, habló con laSexta Xplica tras el acto de conciliación en Santander al que no acudió el rey emérito, y que se saldó sin acuerdo.

"Lo que se me pide es que diga y reconozca que he mentido. Lo que pretende es que yo vaya a deciros en plató que soy un mentiroso y que todo lo que he dicho es mentira, que el rey no es corrupto, ni delincuente fiscal. Yo no he hecho más que reproducir lo que habéis publicado tantos y tantos", defendió el expresidente cántabro, quien dijo que no puede rectificar en algo en lo que cree "profundamente".

Además, el político destacó una cosa que dijo "la abogada del demandante" y que, a su parecer, "es increíble", y es que "el emérito está en desventaja" con él, porque goza "de unos privilegios que él no tiene". "Ahí me he quedado helado. Los diputados de Cantabria y yo no somos aforados, por eso estoy aquí. Si no, tendría que haber ido a un Tribunal Superior", señaló al respecto.

En este punto, Miguel Ángel Revilla reconoció que le hubiera gustado "muchísimo" que hubiera ido al acto de conciliación el rey emérito para preguntarle que "por qué" él. "La conclusión que saco es que al ser una persona muy conocida, han querido a lo mejor dar un escarmiento, pero le digo que ahora se mete en un juicio al que no vamos a ir desnudos de pruebas, sino que vamos a ir con muchísima munición", advirtió, tras lo que concluyó: "Yo voy a defender que no he mentido".