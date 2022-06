Eduardo Inda ha defendido en laSexta Noche que "hay que bajar impuestos y reducir el gasto público". "En la actualidad hay 22 ministerios, mientras que con Rajoy había 13", ha destacado, al tiempo que ha pedido al Gobierno que "reduzcan los coches oficiales, los 'enchufados', paniaguados, chóferes, los chiringuitos...". "Eso son cuentas, no cuentos", ha expresado.

En ese momento, José Yélamo ha señalado que "el Gobierno de Castilla y León ha subido el número de asesores y el gasto", a lo que el director de 'okdiario' ha respondido: "Pues mal, Mañueco, hay que reducir el tamaño de lo público", ha insistido.

Por su parte, el periodista Juanlu Sánchez ha criticado que "no puede ser es que siempre repercutamos los costes de una gran crisis en la gente que tiene que apretar los dientes". "Si toca para ellos, también toca para las grandes empresas. Yo no acepto apretarme el cinturón si esa gente no se aprieta el cinturón", ha manifestado.