La sindicalista Afra Blanco ha advertido de que "ha llegado el tiempo de que arrimen el hombro esas empresas que están en el IBEX y no saben qué es la ética empresarial ni la responsabilidad social".

"A las empresas energéticas les diría que no intentaran repercutirlo -el impuesto- porque ya tenemos un caso en Australia cuando el gobierno intentó limitar el máximo de la energía y como dijeron que no, lo que hizo el gobierno fue suspender el mercado, obligar a vender la energía y regular su precio", ha relatado durante una intervención en el programa laSexta Noche. "Yo, por si acaso, con ello no jugaría", ha insistido.

"Con respecto a las entidades financieras, esto es un debate que ha llegado al BCE, -Banco Central Europeo-", ha explicado la sindicalista, quien ha señalado cómo existen voces que "sitúan que la banca de la zona euro podría lograr beneficios adicionales por aumentos de tipos de hasta 24.000 millones de euros".

Afra Blanco ha insistido en que varios países en la Unión Europea "tuvieron gravámenes específicos para recuperar el dinero de los rescates al sector después del año 2008, cuando se recuperó la crisis económica". En este sentido ha indicado que en los países referidos "no vamos a ver este gravamen porque ya lo hicieron".