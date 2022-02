Profesionales de la talla de Alberto San Juan, con una larga trayectoria a sus espaldas, ofrecen contenido de lo más interesante y jugoso a la hora de revisar su hemeroteca. Es lo que han hecho José Yélamo y Verónica Sanz, presentadores de laSexta Noche, con el actor español, repasando los hitos más importantes y notorios de su carrera artística. Películas como 'Airbag' o series como 'Este es mi barrio', ambas del año 96, dan buena cuenta del talento que ya mostraba desde el principio San Juan.

"No lo pasaba muy bien entonces porque, por mi aspecto, me cogían para un tipo de papeles, de chulo, de canalla, para los que yo no estaba preparado", ha explicado. Pero Yélamo y Sanz no sólo han hablado de la faceta profesional de San Juan. También, de su cara más reivindicativa, como la que ha expuesto en multitud de ocasiones; entre ellas, cuando recogió el Goya en el año 2008. Y de ahí, a su famosa parodia con Wyoming, como puedes ver en el vídeo que acompaña estas líneas.