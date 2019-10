Nacida en el barrio de Moratalaz, Madrid, Irene Montero es hija de una maestra y un mozo de mudanza. 'Memoria de Pez' ha recordado momentos de su infancia, con imágenes en las que se puede ver a Montero de niña en clase de ballet, junto a una profesora realizando un taller de manualidades o con un disfraz casero que ella misma hizo con su madre.

"De esa época recuerdo a mi padre y a mi madre, los veranos en Tormellas, un pueblo de Ávila, que, como la mayoría de pueblos de la España vaciada, ahora tiene muy poca vida. En él mis abuelos, mi padre y mi tía han trabajado como leones y yo tengo muy buenos recuerdos de mi infancia", ha contado Montero.

Además, 'Memoria de Pez' ha mostrado los inicios como activista de la portavoz de Podemos en el Congreso. Fue en julio de 2014 cuando Irene Montero se dirigió a la ciudadanía, después de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca acabara de frenar un desahucio. En ese momento, Montero declaró: "¡Oligarcas, temblad, porque se os ha acabado el chollo!".

"Es triste que las oligarquías en España siempre que se gobierna para garantizar el bienestar de la gente, se enfaden y les de miedo. Lo que debería pasar es que le guste que su gente viva bien, pero en este país es asombroso porque les da miedo a las oligarquías que la gente tenga derechos", ha criticado Irene Montero en laSexta Noche tras ver las imágenes.

Su primera aparición en 'La Tuerka' fue en abril de 2014, cuando la actual portavoz de Podemos en el Congreso acudió como portavoz de la PAH, antes de incorporarse a Podemos, y con Noelia Vera como presentadora.

Por último, laSexta Noche ha recordado la primera intervención en el programa en 2014, en la que coincidió con Pablo Casado. "Deseo que Casado no gobierne nunca en este país porque el PP no le hace ningún bien a España y a los españoles cuando gobierna, pero personalmente, quizás por la experiencia que nos ha unido (porque él también tiene un hijo que fue prematuro), no me esperaba poder encontrar un punto dentro de la discrepancia política absoluta. Ha estado pendiente y eso es de agradecer en un rival político, que se haya preocupado honestamente", ha expresado Montero.