El responsable de ciencia de Newtral, Mario Viciosa, ha analizado la propuesta de Isabel Díaz Ayuso frente al cambio climático para que cada madrileño ponga una planta en su balcón, si lo tiene.

"Salvo que asumiésemos la caricatura hiperliberal de 'fabrica tu propio oxígeno' con una tecnología revolucionaria como esta, la medida es irrelevante climáticamente. Lo de las macetas no es lo mismo que una cubierta vegetal para la azotea, que es lo que sí lleva en el programa electoral y una cubierta sí sirve para ahorrar energía", ha afirmado el periodista.

No obstante, Vario Viciosa ha detallado que "sí hay una tecnología colectiva de probada eficacia en la lucha climática: el árbol". En este sentido, ha explicado que "hay un estudio publicado hace unos pocos meses en 'The Lancet' que estimó que podrían salvarse decenas, por no decir centenares, de vidas en las ciudades cada verano solo con árboles. Los árboles frondosos proporcionan sombra y humedad y ayudan puntualmente a evitar golpes de calor, pero también palían el efecto 'isla de calor', que es distinto".

Este estudio contempla que, a largo plazo, hay unas 6.700 muertes evitables en un año malo como 2015.

Según detalla Viciosa, "Madrid no salió muy bien retratada en este estudio": "Tuvo 559 muertes y habría salvado 233 vidas, ¿cómo? Aumentando su superficie arbolada un 30%, entre 4 y 5 de cda 10 muertes se habrían evitado. No son todas golpes por golpe de calor. El calor excesivo mata las más de las veces lentamente, afectando al sistema cardiovascular y respiratorio, especialmente en vulnerables".