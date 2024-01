Maribel Mesón, pensionista, contó en laSexta Xplica una anécdota que le ocurrió para demostrar que "no todos los empresarios son la leche". "El otro día llamé a un señor para que me arreglara la luz y no me quería cobrar el IVA. Quiero decir que hay empresarios que no quieren cobrar el IVA, ¿y eso dónde va? Luego querremos que haya sanidad, educación y que todo el mundo tenga derechos", manifestó la mujer.

Así, Maribel señaló que fue ella la que le tuvo que decir que le cobrase el IVA, ya que, tal y como defendió "es algo que va a ir en beneficio del colectivo", tras lo que expresó que "hay empresarios que de verdad son responsables y serios y que, además, son capaces de que este país vaya adelante, y hay otros que no lo son".

Además, la pensionista se quejó de que las medidas adoptadas por el Gobierno "son insuficientes para las necesidades" que tiene "la mayoría de la gente de a pie". "Yo como ciudadana de a pie quiero decir que ha subido el aceite un 50%. Para la gente normal, que estamos en la calle todos los días, no nos ha subido un 10%, sino un 50%", criticó.