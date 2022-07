Manu Marlasca ha dado las claves en laSexta Noche sobre el "sorprendente" acuerdo entre los policías y la víctima de violación en Estepona. En este sentido, el jefe de investigación de laSexta ha señalado que estos agentes "para los que se pedía 30 años de cárcel, finalmente han sido condenados a dos años de prisión y se suspende su pena".

"Además, han sido condenados a pagar 80.000 euros de manera solidaria a la víctima; han sido condenados a su inclusión en un fichero de delincuentes sexuales, lo que va a imposibilitarles a ser policías en cualquier parte de España; han sido condenados a la expulsión definitiva del cuerpo, a unos años de libertad vigilada y a una orden de alejamiento con respecto a la víctima", ha indicado Marlasca.

Así, el jefe de investigación de laSexta ha expresado que puede ser un acuerdo que "puede sorprender". Sin embargo, "ha sido bendecido por todas las partes: la defensa de los policías, la representante de la acusación particular y la Fiscalía".

Marlasca, quien ha podido "tener acceso directo al entorno de la víctima", ha contado en laSexta Noche que la joven a llegado a este acuerdo porque "no quería convertirse en la 'víctima de la Manada', no quería una doble victimización, y no quería que su nombre, ni su aspecto, ni los detalles de su vida trascendiesen y se convirtiesen en pasto de la prensa y de comentarios".

"Esta chica tenía 18 años cuando estos indeseables cometieron el delito que cometieron, y no se le puede dar a esta cría del papel de Juana de Arco", ha manifestado Marlasca, tras lo que ha defendido que "habría que cambiar los procedimientos y extremar las medidas para que no se dé una doble victimización". "Ella ha sido libre de tomar ese acuerdo por mucho que nos pueda chirriar", ha concluido.