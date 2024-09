"Me llama mucho la atención cómo el PP no respeta ninguna de las decisiones que la oposición venezolana, a la que dicen apoyar, toma", dice Antonio Maestre en laSexta Xplica, donde debaten sobre la decisión de Edmundo Rodríguez de pedir asilo en España tras las elecciones en Venezuela, en las que Maduro salió vencedor, a pesar de no querer mostrar las actas.

"Lo que tendría que hacer el PP, si de verdad le importa Edmundo González y la oposición, es respetar esa decisión y no cuestionarla. Acompañarla, les guste más o menos, o no le interese políticamente", se muestra tajante Antonio Maestre. Tras esto, el colaborador asegura que le "llama la atención cómo el PP está poniendo a Edmundo Rodríguez en contra de dos bandos importantes para él: del Gobierno del Estado que le ha acogido como asilado y contra la propia oposición venezolana que se ha quedado en el país".

En la misma línea, el colaborador contradice a Pilar Gómez, quien defiende en este tenso debate que "sí respeta las decisiones", y sostiene que la actitud de los populares "está poniendo en peligro al asilado y a su hija en Venezuela".

"Edmundo Rodríguez está quedando en una oposición muy complicada frente a la propia oposición venezolana", dice Maestre en esta intervención, ya que "hay muchos que le acusan de huir y de traidor, así como de haberse plegado a los deseos de Maduro y haber favorecido que Maduro se enroque". Y esto, según él, "pone en peligro a su hija en Venezuela". Por eso pide al PP que respete las decisiones del asilado.