Marta Garcia Aller analiza la movilización del PP: "Juegan una ambigüedad que cree que le beneficia, pero podemos dudar que así sea"

La periodista ha centrado su análisis en la ambigüedad del mensaje y en la división de estrategias dentro del propio partido. A su juicio, esa apuesta puede servir para intentar llegar a todos los frentes, pero también corre el riesgo de no convencer a ninguno si la incoherencia se hace visible.

Marta García Aller ha analizado en Al Rojo Vivo la manifestación convocada por el PP bajo el lema "Mafia o democracia", poniendo el foco en la ambigüedad del mensaje y en la división de estrategias dentro del propio partido.

La periodista ha empezado por el propio eslogan de la protesta, al que ha calificado de fallido al señalar que ni el presidente de la organización convocante se atrevió a pronunciarlo en público. Frente a esa cautela, Isabel Díaz Ayuso sí se encargó de utilizar abiertamente el término "mafia", como Almeida que también se hizo eco del lema.

Para García Aller, este movimiento responde a "jugar a una ambigüedad que en el PP creen que les beneficia, pero podemos dudar que así sea". Mientras Feijóo intenta trasladar una imagen de centrismo institucional, Ayuso alimenta el discurso más populista y el ala más conservadora busca disputar espacio a Vox. "Pueden lograr llegar a todos los flancos o quedarse sin convencer a ninguno si esa incoherencia se detecta", ha advertido.

En este contexto, la periodista ironizó con que en El Padrino nunca se pronuncia la palabra "mafia", pero el retrato de su funcionamiento está claro. Del mismo modo, asegura, el hecho de no verbalizar el concepto en la manifestación no significa que no se esté apelando a esa idea.

Por último, García Aller relativizó la importancia de la cifra de asistentes y propuso desplazar el foco a otras movilizaciones recientes. Citó como ejemplo la manifestación celebrada este domingo en Ponferrada en defensa de la sanidad pública, donde 10.000 personas —en una ciudad de apenas 60.000 habitantes— se concentraron para exigir mejoras.