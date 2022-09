Con el alza de precios y la disminución del poder adquisitivo, vuelve el debate sobre el aumento del salario mínimo. "En Alemania se subió el SMI y, en contra de todos los pronósticos, no se destruyó empleo", explica Laura Blanco. Además, la periodista económica de 'Capital Radio', que recuerda que "el Banco de España se comprometió a analizar la subida del salario mínimo": "Con esta crisis energética que estamos viviendo habrá que ver hasta qué punto puede acabar influyendo, habría que desestacionalizar en este análisis el impacto real que tiene la economía".

"Creo que el Gobierno va a subir el SMI porque no hacerlo tendría un coste político superior a hacerlo", destaca blanco, que afirma que "si no lo subiera a quien complacería no subiéndolo no le iba a votar nunca". "Si el compromiso de la legislatura es llegar al 60% del salario medio, es evidente que lo va a hacer", destaca la experta, que señala que hay que añadir la inflación que tenemos. Además, Laura Blanco afirma que "las empresas siguen aumentando beneficios" y recuerda que "una subida del SMI afecta a las rentas más vulnerables". "No nos podemos permitir a las clases más desfavorecidas no intentar mejorarles un poco la situación en la que se encuentran", concluye Laura Blanco