La periodista económica, Laura Blanco, ha señalado en laSexta Xplica que en España los problemas de vivienda son "estructurales". Asimismo, ha asegurado que los "gobiernos no se vuelcan en la vivienda" porque el "20% de la población está viviendo de alquiler".

Blanco ha sostenido que España "no es un país de rentistas, es un país de propietarios". "El 75% de la gente tiene vivienda en propiedad", ha señalado. Y se pregunta: "¿Por qué los gobiernos no se vuelcan en la vivienda?". "Si tienes al 20% de la población viviendo de alquiler pero el 80% no está viviendo de alquiler, no es una prioridad para los gobiernos", ha afirmado.

"El Gobierno socialista lleva desde 2018 en el Gobierno y no veo que nos salgan por las orejas viviendas sociales", ha insistido la periodista. Asimismo, ha señalado que otro factor que "presiona mucho los precios": "Es la llegada de más de un millón de personas y nos guste o no, la mayor demanda hace que suban los precios".