María del Mar Jiménez tiene 60 años y es camarera de piso. Este sábado ha participado en el programa laSexta Xplica, donde ha relatado que debido a una dolencia debe usar un bastón, por lo que está a la espera de ser evaluada por un tribunal médico.

Ha hecho la siguiente reflexión ante los participantes del programa: "Es muy fácil que comentéis que no todos se van a jubilar a los 67, pero el Estatuto de los Trabajadores es para todos igual". En este sentido, ha planteado su situación y ha preguntado cómo, en su caso, va a "hacer una habitación con un bastón". "Yo no conozco a nadie que se jubile, a no ser que sea por enfermedad", ha reflexionado.

"¿Cómo las camareras de hoy en día que están cotizando cuatro, tres, dos o una hora van a cotizar siete años? ¿Cuántas vidas tienen que trabajar? ¿Dos?", ha expresado. Mira su intervención completa en el vídeo situado sobre esta noticia.