Julen Bollain, profesor de la Universidad de Mondragón, habló en laSexta Xplica sobre la subida del salario mínimo, y expresó que le da "la sensación de que la Patronal se va a utilizar como arma política para tratar de destruir al Gobierno". Además, defendió que "subir el salario mínimo está bien", pero advirtió sobre "un gran problema que hay en España y es la parcialidad involuntaria".

"No sirve de nada subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) si no eliminamos la precariedad del mercado laboral. Uno de cada cinco trabajadores en España cobra el SMI o menos, y el 30% de los jóvenes está en parcialidad involuntaria", criticó, tras lo que manifestó que le parece "muy preocupante normalizar que el salario mínimo sea un salario estándar". "Hay tres millones de trabajadores que cobran el salario mínimo. No podemos permitir que se normalice el salario mínimo", subrayó.

Además, Bollain destacó que "nadie está obligado a emprender y ser empresario", y dijo que "si una persona decide ser empresaria, tiene que pagar un sueldo digno a tus trabajadores que esté por encima del umbral de pobreza".