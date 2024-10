A raíz de la polémica que surgió sobre el sistema de pensiones durante el programa de laSexta Xplica, Julen Bollain, profesor de la Universidad Mondragón, desmintió una serie de ideas que giran sobre la cotización social y sobre los rangos dentro de los pensionistas, donde llegó a afirmar que "hablar de una generación privilegiada me parece una burrada".

"A mí me harta escuchar el tema de las cotizaciones sociales. Lo que se dice es que el empresario paga las cotizaciones sociales. No es cierto porque eso es una parte del salario del trabajador. Y luego se dice que si se bajan las cotizaciones sociales y no. Esto pasa lo mismo porque si se baja las cotizaciones sociales ese dinero no va a ir al salario", explicó Bollain.

Además, el profesor de la Universidad Mondragón también indicó que está en contra de hablar de clases privilegiadas entre las personas jubiladas y es que considera que los jubilados no son privilegiados: "Tenemos que tener un grandísimo respeto hacia ellos y hacia ellas. Han luchado un montón para que las personas jóvenes, las personas de mediana edad tengamos los derechos laborales como otro tipo de derechos. Hablar de una generación privilegiada me parece una burrada".