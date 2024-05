Jesús Robledo, pensionista jubilado y presidente de la Asociación de Empleados Jubilados de Caja Madrid (Ajubank), ha defendido en laSexta Xplica los planes de pensiones privados. Él tiene uno y asegura que los apoya porque "los planes de pensiones sirven para complementar, evidentemente, la pensión".

"Yo ahora estoy cobrando mil euros del plan de pensiones que me viene de fábula en base a que he cotizado 45 años y, afortunadamente, me he podido dotar de un plan", ha señalado Robledo. Asimismo, ha recordado que "algunas empresas ya estaban dotando a sus empleados de un plan de pensiones hace 40 años".

"Fue en los años 80 cuando salieron los planes de pensiones. En esos años, eran aparentemente para ricos", ha señalado. Después, añade, el Estado ha creado "planes de empleo" que se "pueden rescatar 10 años de haber hecho la aportación". "Por mucho que se diga, papá Estado no va a poder pagar permanentemente todas las pensiones porque hay unos ingresos y gastos. Si gastas y no ingresas, la solución es incrementar los impuestos", ha zanjado el pensionista.