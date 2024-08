En LaSexta Xplica, el joven trabajador Jorge García puso de manifiesto la cruda realidad de la precariedad laboral que afecta a millones de españoles. Con un tono directo y sin filtros, García compartió su experiencia personal y lanzó duras críticas contra un sistema laboral que, según él, ha perpetuado la explotación y la falta de derechos para los trabajadores.

"Es muy raro ver un sector en el que no encuentres precariedad", afirmó García, quien no solo ha sido testigo de estas prácticas, sino que también decidió actuar al respecto. Movido por su indignación y el deseo de generar un cambio, Jorge creó una asociación dedicada a denunciar la explotación laboral en España.

A través de esta plataforma, busca alzar la voz de aquellos que, como él, sienten que sus derechos han sido pisoteados por un sistema que favorece a los empresarios a costa del bienestar de los empleados.

Durante su intervención, García no se anduvo con rodeos al describir cómo, a lo largo de la historia, los empresarios han logrado "engañar" a los trabajadores, vendiéndoles la idea de que un salario de 1.500 euros es suficiente para llevar una vida digna.

"Nos han engañado con que 1.500 euros es un buen sueldo", declaró, dejando claro que esa cifra, que en teoría debería ser suficiente para cubrir las necesidades básicas, está lejos de garantizar una calidad de vida adecuada en la España actual.

El joven también puso en cuestión la narrativa que sugiere que aquellos que ganan apenas 200 euros más del salario mínimo interprofesional son privilegiados. "Si cobras 200 euros más del salario mínimo, eres un privilegiado", ironizó García, subrayando lo absurdo de considerar a esos trabajadores como afortunados cuando, en realidad, muchos apenas logran llegar a fin de mes.

La crítica de Jorge García fue más allá, cuestionando cómo es posible que los jóvenes españoles puedan aspirar a cumplir los objetivos que tradicionalmente se consideraban parte de una vida plena: "Luego nos quejamos de que no podemos tener una vivienda, no podemos comprar coches, no podemos tener hijos. Y es como, ¿cómo vamos a poder hacerlo?", se lamentó, reflejando la frustración de una generación que se siente atrapada en un sistema que no les ofrece las oportunidades necesarias para prosperar.