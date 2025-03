LaSexta Xplica

Una joven empresaria, muy crítica con los impuestos: "Ya que los pago quiero que las cosas funcionen"

"Cuando voy a un bar y pido un café con leche y me lo ponen solo, no tengo por qué conformarme, quiero uno con leche. Pues esto es igual, ya que pago impuestos, me gusta pagarlos y pagarlos bien", reclama.