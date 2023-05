José María Camarero, periodista económico, y Gonzalo Bernardos, economista, protagonizan un tenso debate al hablar sobre los problemas de la vivienda en España en el plató de laSexta Xplica. Bernardos plantea que quienes pagan 1.200 euros por una "infravivienda" en Madrid es por el "capricho" de vivir en el centro de la ciudad, y Camarero argumenta que el problema con el precio de los pisos se extiende más allá del centro.

"A 15 kilómetros del centro de Madrid, en uno de los nuevos barrios que se están desarrollando, donde no es el centro, no hay turisteo ni zonas de marcha, barrios normales como el Ensanche de Vallecas, un piso de una habitación puede costar 900 euros.". "No es una cosa de un capricho. Creo que aquí algunos viven fuera de la realidad", critica el periodista.

Por su parte, Bernardos apunta a que la nueva ley de vivienda "lo que va a hacer es que escasee más la oferta y los precios irán para arriba". "Me sorprende que sin estar pubicada la ley en el BOE se diga que los precios se han disparado", critica Camarero.