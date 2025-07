Así explica un hombre por qué no sería infiel: "Tengo un cáncer de 'protesta', ¿dónde coño voy a ir?"

"¿Sois de las parejas que cuentan desde la primera quedada o el primer beso?", preguntó Isma Juárez a esta pareja en este reportaje de El Intermedio en el que analizaba el aumento de los divorcios entre las parejas españolas.

"No, nosotros no nos besamos, fuimos directamente a la cama", respondió tajante el hombre, provocando la risa de su mujer, que negaba la ocurrencia de su marido: "No le hagas caso". Por otro lado, el señor confesó a Isma Juárez qué era lo mejor de su relación: "Estar juntos".

Sin embargo, el hombre también reconoció que entre la pareja existían ciertas diferencias. "Somos políticamente contrarios: ella es roja y yo, comunista", respondió el hombre al reportero de El Intermedio, que concluyó: "

Preguntados sobre el aumento de divorcios entre mayores de 50 años, la mujer aseguró que ella no se divorciaría a estas alturas de la vida. E incluso, la mujer confesó que veía "difícil" que su marido le llegara a poner los cuernos. "No soy infiel, yo. Tengo un cáncer de 'protesta'... ¿Dónde coño voy a ir?", respondió su pareja.

