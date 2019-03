José Bono: "Pablo Iglesias ya no es un tertuliano con un megáfono en la mano, y en este baile le pueden dar pisotones"

CONSIDERA "OFENSIVO" QUE LE LLAMEN 'CASTA'

El expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, ha opinado en 'laSexta Noche' que "cuando Podemos coge la lupa porque quiere ser minucioso no puede extrañarse de que otros partidos le pongan la lupa". Desde su punto de vista, "Pablo Iglesias ya no es un tertuliano con un megáfono en la mano, y en este baile le pueden dar pisotones". Sobre el PSOE, ha dejado claro que no ve "una crisis de liderazgo en el partido", y se ha mostrado convencido de que "Pedro Sánchez no será un buen candidato, sino un buen presidente del Gobierno".