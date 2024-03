Jon Goitia, arquitecto y constructor que convierte locales en viviendas, afirmó en laSexta Xplica que "los bienes de primera necesidad, para que estén a la mano de los ciudadanos, el que los produce tiene que ganar algo", a lo que añadió: "Yo convierto locales que llevan 10 años abandonados, llenos de ratas y humedades, en viviendas que gustan y que el mercado aprecia, y yo por esa transformación tengo que ganar; si no, no lo hago".

Al escuchar estas palabras, Carlos Muñoz, camarero, no pudo evitar reaccionar y defender que "la vivienda no debe ser una mercancía". "¿Y qué te crees que pasó cuando se construyó el grueso de los edificios en España en los años 60, 70 y 80? ¿Te crees que cuando los promotores no ganaban?", le preguntó entonces el promotor al joven, tras lo que defendió que "el problema" no es de los que, como él, promueven vivienda, "sino que los sueldos son proporcionalmente más bajos". En este sentid, Goitia manifestó que "el salario tiene que ser proporcional a la productividad", un comentario al que respondió Afra Blanco. Puedes ver la intervención de la sindicalista en el vídeo principal que acompaña a la noticia.